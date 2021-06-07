ضبط عصابة للإتجار بالبشر والعملة المزيفة في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، ضبط عصابة للإتجار بالبشر وبحوزتها 100 ألف دولار مزيف في بغداد.

جاء هذا في بيان صادر عن وكالة الشؤون الشرطية التابعة للوزارة، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وقال البيان إن قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد/ قسم الإتجار بالبشر، نجحت في توقيف 3 متهمين بممارسة الإتجار في البشر وبيع العملة المزيفة.

وأوضح البيان، أن عملية التوقيف جاءت بعد توفر معلومات عن وجود عصابة تمارس "بيع الفتيات القاصرات إلى (كردستان)".

وبحسب البيان فقد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المتهمين، وإثر التحري وتجميع المعلومات اتضح تورط العصابة في تجارة العملة المزيفة من فئة 50 دولارا وترويجها في الأسواق العراقية.

وأوضح بيان الوكالة أنه جرى نصب كمين محكم وإلقاء القبض على المتهمين، مشيرا إلى أنه تم ضبط مبلغ مالي قيمته 100 ألف دولار مزيف بحوزة العصابة.

وذكر البيان أن قاضي التحقيق أصدرا أمرا بتوقيفهم وفق قانون البنك المركزي العراقي بعد تدوين اعترافهم الابتدائي بارتكاب الجريمة.