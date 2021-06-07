"أنصار الله" تتهم القوات اليمنية بقصف مدنيين في محافظة الضالع

اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الاثنين، قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بقصف مناطق في محافظة الضالع، تسبب في وقوع أكثر من 20 مصابا من المدنيين.

القاهرة– سبوتنيك. جاء هذا نقلا عن مصد أمني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله".

وقال المصدر إن "مرتزقة العدوان (في إشارة إلى القوات الحكومية المدعومة من التحالف) استهدفوا بقذائف المدفعية منازل المواطنين في منطقة الداعي بمديرية دَمت (شمالي الضالع)".

وأضافت أن "القصف أسفر عن إصابة أكثر من 20 مواطناً بينهم نساء وأطفال".

ويشهد اليمن، منذ 2014، معارك متواصلة بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً، والمسنودة من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية؛ وبين جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وأودى الصراع المستمر منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.