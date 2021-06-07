السفارة السورية في لبنان تعوّض متضرري اعتداءات الانتخابات الرئاسية

وأكدت المسؤولة عن الشؤون الإعلامية في السفارة السورية منال عين ملك في حديث لـ"سبوتنيك"، أنه "تم توزيع تعويضات للمتضررين من الاعتداءات، ويوم أمس كان من نصيب محافظة لبنان الشمالي، وقبلها تم توزيع تعويضات في محافظة البقاع والجنوب".

وأشارت إلى أن التعويضات هي "معونة مالية قدّم جزء منها لأصحاب الحافلات التي تضررت، وجزء آخر للمتضررين جسديا من الناخبين السوريين الذين تعرضوا لاعتداءات من قبل معتدين في طريقهم لأداء واجبهم الإنتخابي".

وأقامت السفارة السورية في لبنان منذ عدة أيام مأدبة غداء لأسرة محسن صالح الأحمد الذي فارق الحياة إثر نوبة قلبية أصابته نتيجة الخوف، بعد أن تعرض الباص الذي كان يقلَه لاعتداءات ورشق بالحجارة في بلدة سعدنايل من قبل معتدين على الناخبين الذين كانوا متوجهين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في السفارة في بيروت في العشرين من الشهر الماضي، بحضور أعضاء السفارة وشخصيات سورية ولبنانية.

واعتدت مجموعة من اللبنانيين على حافلات ترفع صور الرئيس السوري بشار الأسد والأعلام السورية، متوجهة من مناطق مختلفة في لبنان نحو السفارة السورية ، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات السورية في 20 مايو/أيار من الشهر الماضي، حيث نتج عن الإعتداء عدد من الجرحى وتحطيم للحافلات.