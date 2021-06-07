وزيرة الخارجية اللبنانية تعقد اجتماعا بخصوص المنتجات اللبنانية المصدرة إلى السعودية

عقدت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة، زينة عكر، اجتماعاً مع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، لمعالجة منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً المملكة العربية السعودية ووضعها موضع التنفيذ.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عبر صفحتها الرسمية "تويتر": "تناول البحث الأزمة الراهنة المتعلقة بمنع إدخال المنتجات الزراعية والصناعية الغذائية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية إضافة الى الإجراءات السريعة والجذرية التي ستتخذ على المديين القصير والمتوسط".

٩-والتشدد بالتدقيق في المستندات، لاسيما في البضائع المعدة للتصدير لدول التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية.

-قيام الجمارك اللبنانية بالكشف على البضائع عبر تقنية "السكانر" للتأكد من خلوها من أي مواد مشبوهة وإرفاق تقرير الكشف وصور السكانر مع الشحنة كمستندات إلزامية — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) June 7, 2021

وأضافت الخارجية: "خلص الإجتماع إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات إضافة الى وضع عدة توصيات، منها منع الإعارة للمخلصين الجمركيين وتحديد التخليص الجمركي بأصحاب المكاتب، على سبيل المثال".

١-عقدت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في وزارة الخارجية والمغتربين إجتماعاً لمعالجة منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي وخاصةً المملكة العربية السعودية ووضعها موضع التنفيذ، pic.twitter.com/CjWse5SVYl — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) June 7, 2021

وتابعت: "جرى الحديث عن إيجاد مساحة في مرفأ بيروت لإفراغ وإعادة تعبئة البضائع تحت إشراف القوى الأمنية والجمارك وتركيب كاميرات مراقبة، لمدة 24 ساعة، والتشدد من قبل الجمارك بالتدقيق في صادرات الشركات الجديدة، والتدقيق في المستندات لا سيما للبضائع المعدة للتصدير لدول التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية".

وختمت الخارجية بأنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية للإبقاء على التواصل.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت، في وقت سابق، إحباط تهريب كميات كبيرة من حشيشة الكيف تقدر بنحو أربعة أطنان كانت معدة للتصدير من مرفأ صيدا إلى مرفأ الإسكندرية شمالي مصر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقالت الوكالة: "إن المخدرات كانت مخبأة في صناديق حديدية مصفحة داخل حمولات من حديد الخردة مصدرها منطقة البقاع في لبنان".

وكثف لبنان في الآونة الأخيرة جهوده في مكافحة التهريب بعدما أعلنت السعودية في 23 أبريل/نيسان الماضي حظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى البلاد لاستخدامها في تهريب المخدرات إلى المملكة.

وأعلنت الجمارك السعودية حينها ضبط أكثر من 5 ملايين حبة من مخدر "الكبتاغون" في مرفأ جدة مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان.

وأكد الرئيس اللبناني في وقت سابق أنه يرفض أن تكون بلاده معبرا يسيء إلى السعودية ودول الخليج، قبل أيام من إعلان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، تحديد هويات المتورطين في تهريب المخدرات إلى السعودية داخل شحنات منتجات زراعية.