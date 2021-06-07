مدير المركز الثقافي الروسي في مصر: عام التبادل الإنساني بين موسكو والقاهرة يمثل أهمية كبيرة

قال مدير المركز الثقافي الروسي في القاهرة، أليكسي تيفانيان، اليوم الاثنين، إن عام التبدل الإنساني بين مصر وروسيا يحظى بأهمية كبيرة لدى البلدين.

وأضاف تيفانيان، خلال مؤتمر صحفي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة بشأن عرض الدراما الموسيقية، ريغوليتو، للمخرج جي فيردي يومي 10 و11 يونيو في مصر، على المسرح الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، إن الافتتاح الرسمي سيتم في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري، وسيزور وفد حكومي كبير مصر، حيث تقام العديد من الفعاليات".

وأوضح أن الوفد الحكومي سيناقش مع الجانب المصري الفعاليات التي ستنظم في مصر، وبرغم جائحة "كورونا" ستكون هناك العديد من الفعاليات، إضافة لأنشطة رياضية وثقافية تقام داخل روسيا الاتحادية وفي مصر.

وشهدت السفارة المصرية في موسكو، مطلع مايو الماضي، حفل توقيع بروتوكول "عام التعاون الإنساني" بين مصر وروسيا. وبحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، وقّع على البروتوكول من الجانب المصري، سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، ومن الجانب الروسي، نائبة وزير الثقافة الروسي، أولغا ياريلوفا.

وأوضح السفير المصري، خلال كلمته في الفعالية، أن قيادتي القاهرة وموسكو اتفقتا خلال القمة التي عقدت في مدينة سوتشي عام 2018، على اعتبار عام 2020 عاما للتعاون الإنساني بين مصر وروسيا، ومنذ ذلك التاريخ تعمل الأجهزة المعنية على إعداد برنامج شامل ومتكامل لأنشطة مختلفة تقام بالتبادل بينهما غير أن ظروف تفشي وباء "كوفيد-19" دفعت البلدين إلى التأجيل لعام 2021.