حمد بن جاسم "حزين".. وأمير سعودي "هذا لا يناسبك"

علق الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود على ما ذكره رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، بشأن ما يحدث في المنطقة، ودر مجلس التعاون الخليجي فيها.

واعتبر الأمير سطام أن ما كتبه ابن جاسم على حسابه في تويتر، هو "تلاعب بعواطف الشعوب"، وأن "محاولة الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك نهائيا".

وكتب رئيس الوزراء القطري الأسبق في حسابه على "تويتر" ملمحا إلى المقاطعة التي فرضتها دول خليجية على قطر، ومال آل إليه حال المنطقة.

وقال حمد بن جاسم: "تعمدت ألا أكتب هذه السطور يوم الخامس من يونيو، وهو يوم الذكرى الحزينة الذي فرض فيه الحصار الجائر على بلدي بدون أي سبب أومبرر، وآثرت الانتظار حتى اليوم التالي إذ انتهى الحصار حمداً لله ولم يدخل سنته الخامسة. نعم، الحصار انتهى، ولكن هل عاد مجلس التعاون كما كان؟ أو هل أصبح كما نتمنى؟".

تعمدت ألا أكتب هذه السطور يوم الخامس من يونيو، وهو يوم الذكرى الحزينة الذي فرض فيه الحصار الجائر على بلدي بدون أي سبب أومبرر، وآثرت الانتظار حتى اليوم التالي إذ انتهى الحصار حمداً لله ولم يدخل سنته الخامسة.

نعم،الحصار انتهى، ولكن هل عاد مجلس التعاون كما كان؟ أو هل أصبح كما نتمنى؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 6, 2021

وتابع حمد في تغريدة أخرى: "إنني حزين بسبب ما نعاني منه في إقليمنا من مستويات مرتفعة من الكراهية، وما يمارسه البعض من لعب وتلاعب بعواطف الشعوب، وما أصاب عقولاً كثيرة من تسمم نتمنى شفاءه، كي تعود روح المبادرة والإنجاز لمجلس التعاون، ولو بالقدر القليل الذي حققه المجلس سابقاً".

وعلق الأمير سطام على هذه التغريدات معتبرا أنها "تلاعب بعوطف الشعوب"، وأن كلام حمد بن جاسم "متناقض".

أخ حمد أنت الأن تقوم بالتلاعب بعواطف الشعوب لأن حديثك متناقض فمعدلات الكراهية والتأمر خرجت من خيمة القذافى على شكل تسجيلات تحمل أعلى معدل للكراهية, محاولة الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك نهائيا وسيبقى خليجنا واحد بإذن الله ثم بحكمة حكام الدول الخليجية https://t.co/MK1afYXLvx — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 7, 2021

​وكتب سطام على "تويتر": أخ حمد أنت الأن تقوم بالتلاعب بعواطف الشعوب لأن حديثك متناقض فمعدلات الكراهية والتأمر خرجت من خيمة القذافى على شكل تسجيلات تحمل أعلى معدل للكراهية".

وأضاف الأمير السعودي: "محاولة الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك نهائيا وسيبقى خليجنا واحد بإذن الله ثم بحكمة حكام الدول الخليجية".