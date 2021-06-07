بعد إعلان الدخول في "الموجة الرابعة"... الصحة التونسية تحذر من وضع "حرج وخطير جدا"

قالت وزارة الصحة التونسية اليوم إن الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا المستجد "حرج وخطير جدا" في سبع محافظات من أصل 24 محافظة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن نصاف بن علية، الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة قولها إن "الوضع الوبائي في علاقة بمرض كورونا الجديد حرج وخطير جدا في سبع محافظات".

نصاف بن علية: الوضع الوبائي بالقصرين وبولايات أخرى منها القيروان وسيدي بوزيد وباجة وسليانة والكاف وجندوبة خطير جدا ويتطلب اتخاذ إجراءات مشددة من أجل كسر المنحى التصاعدي للعدوى مع دعوة المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والاقبال على التلقيح. #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) June 7, 2021

​ولفتت المسؤولة إلى أن أن الوضع في محافظات، "القصرين والقيروان وسيدي بوزيد وباجة وسليانة والكاف وجندوبة"، حرج وخطير جدا، و"يتطلب اتخاذ إجراءات مشددة من أجل كسر المنحى التصاعدي للعدوى، مع دعوة كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وتوخي الحذر واليقظة والإلتزام بالتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية، مع وجوب تكثيف حملات التلقيح".

القصرين: اللجنة الجهوية لمجابهة "كورونا" تتخذ جملة إجراءات وقائية جديدة لمدة أسبوعين، إثر الوضع الوبائي الخطير، منها فرض حظر التجوال بكافة المعتمديات بداية من الساعة 8 ليلا ومنع الحفلات والتظاهرات العامة والخاصة وتعليق جميع الأنشطة الثقافية وغلق الأسواق الأسبوعية. #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) June 7, 2021

​واتخذت اللجنة الجهوية لمجابهة "كورونا" جملة إجراءات وقائية جديدة لمدة أسبوعين، إثر الوضع الوبائي الخطير، في القصرين، منها فرض حظر التجوال بكافة المعتمديات بداية من الساعة 8 ليلا ومنع الحفلات والتظاهرات العامة والخاصة وتعليق جميع الأنشطة الثقافية وغلق الأسواق الأسبوعية.

واليوم أعلن عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة مرض فيروس كورونا أمان الله المسعدي، عن دخول تونس "الموجة الرابعة" من تفشي كورونا، وفقا لما نقلته إذاعة "شمس أف ام" المحلية التونسية.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم، أنها سجلت 47 حالة وفاة، و1018 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المُسجلة في البلاد إلى 13 ألفا و27 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 356 ألفا و750 حالة، منذ ظهور المرض في البلاد في بداية شهر مارس من العام الماضي.