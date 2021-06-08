إسرائيل تفرج عن معتقل أردني قضى 20 عاما في سجونها... صورة

أفرجت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن المعتقل الأردني عبد الله نوح أبو جابر بعد 20 عاما قضاها في سجونها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان إن "سلطات الاحتلال أفرجت عن أبو جابر (44 عاما) من مخيم البقعة قرب عمان، وسلمته الى السلطات الأردنية".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو جابر بدعوى المقاومة خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، وحكم عليه بالسجن 20 عاما.

وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، فإن إسرائيل عرقلت منذ الأحد الماضي عملية الإفراج عن أبو جابر بذريعة عدم اكتمال الأوراق الخاصة بعملية الإفراج عنه، وأعادته مجددًا إلى سجن "النقب الصحراوي"، قبل أن تقرر الإفراج عنه اليوم الثلاثاء.

وكان أبو جابر وهو أردني ينحدر من عائلة فلسطينية لاجئة قد وصل إلى إسرائيل قبل عام 2000 بتصريح لغرض العمل.

وبالإفراج عن أبو جابر، يبقى 20 معتقلا أردنيا في السجون الإسرائيلية، بعضهم من أصول فلسطينية.