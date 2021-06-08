السفارة الروسية تعلن تأجيل زيارة جنبلاط إلى موسكو

أعلنت السفارة الروسية في لبنان، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى موسكو، وذلك بسبب ظرف استثنائي طارئ.

وجاء هذا الإعلان عن تأجيل الزيارة من خلال تغريدة للسفارة الروسية في لبنان عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "بعد القيام بالترتيبات لزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط إلى موسكو للقاء وزير الخارجية السيد سيرغي لافروف ونائبه السيد ميخائيل بوغدانوف وبسبب ظرف استثنائي طرأ".

بعد القيام بالترتيبات لزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط الى موسكو للقاء وزير الخارجية السيد سيرغي لافروف ونائبه السيد ميخائيل بغدانوف وبسبب ظرف استثنائي طرأ، فقد تم الاتفاق مع السيد جنبلاط على تاجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه. pic.twitter.com/5D0NKbgykK — Russian Embassy in Lebanon (@rusembleb) June 8, 2021

وأضافت السفارة الروسية: "تم الاتفاق مع السيد جنبلاط على تأجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه".