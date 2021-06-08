الأردن: إسرائيل قررت إطلاق سراح أردنيين اثنين تسللا إليها الشهر الماضي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح أردنيين تسللا الشهر الماضي إلى داخل أراضيها.

وقالت الخارجية في بيان: "بعد متابعة حثيثة واتصالات وجهود مكثفة قامت بها وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة المعنية، قررت السلطات الإسرائيلية إسقاط لائحة الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز وإلغاء إجراءات الاعتقال".

وأضافت: "يتم العمل حاليا على ترتيب إجراءات الإفراج عنهما وتسليمهما للسلطات الأردنية".

بعد متابعة حثيثة واتصالات وجهود مكثفة قامت بها وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة المعنية، قررت السلطات الإسرائيلية إسقاط لائحة الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز وإلغاء إجراءات الاعتقال،

ويتم العمل حاليا على ترتيب إجراءات الإفراج عنهما وتسليمهما للسلطات الأردنية. — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) June 8, 2021

وفي ذروة العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (10-21 مايو/أيار الماضي)، قالت إسرائيل في 16 من الشهر نفسه إنها اعتقلت مواطنين أردنيين تسللا عبر الحدود إلى منطقة جلبوع وهما يحملان سكاكين، وكانا في طريقهما إلى مدينة القدس الشرقية التي شهدت آنذاك اضطرابات متصاعدة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

جدير بالذكر أن آلاف الأردنيين تظاهروا في مدن مختلفة في المملكة تنديدا بالعملية العسكرية الإسرائيلية بعضهم على الحدود بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أطلقت إسرائيل سراح الأردني عبد الله نوح أبو جابر بعد 20 عاما قضاها في سجونها، بدعوى تنفيذ عملية تفجير بعبوة ناسفة داخل حافلة في تل أبيب في دبيسمبر/كانون الأول من عام 2000، خلال أحداث انتفاضة الأقصى.