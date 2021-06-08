بعد لقاء بين المشيشي والسفير الأمريكي... تونس تتلقى هدية بـ500 مليون دولار

التقى رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، دونالد بلوم.

وحسب إذاعة نسمة التونسية، تناقش الطرفان حول ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لتونس خلال جائحة كورونا.

وقال السفير الأمريكي أن بلاده ستوفر 500 مليون دولار من أجل دعم الاقتصاد التونسي، في عدة مجالات زراعية وصناعة وتجارية.

وأكد المشيشي أن علاقات البلدين متميزة، فيما عبر السفير الأمريكي عن دعم بلاده لتونس لمواجهة وباء كورونا، بتوفير عدد كبير من اللقاحات.

وأشار دونالد بلوم، إلى أن هناك مناطق بيئية تتوافر في تونس، يمكن استغلالها كمناطق جذب للسياحة الأجنبية.

وكانت تونس قد حذرت أمس السابع من يونيو، أن الوضع الوبائي في البلاد خطير وحرج للغاية، وأن هناك 7 محافظات حالات كورونا بها خطيرة، وتتطلب إجراءات مشددة لكي يتم كسر موجة الإصابات، حيث سجلت البلاد 47 حالة وفاة، و1018 إصابة جديدة بالفيروس.