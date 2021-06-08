الأزمة اليمنية تصل بغريفيث إلى طهران للقاء ظريف

أطلع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، على نتائج مباحثاته الأخيرة حول الأزمة اليمنية، فيما أكد الجانب الإيراني التمسك بحل سياسي للأزمة.

القاهرة -سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية الإيرانية: "خلال زيارته لجمهورية إيران الإسلامية، التقى مارتن غريفيث، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، بوزير خارجيتنا، الدكتور محمد جواد ظريف، ظهر اليوم، لمناقشة الأبعاد المختلفة للأزمة اليمنية وسبل تحقيقها".

وخلال الاجتماع، أطلع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ظريف على نتائج محادثاته مع الأطراف المعنية بشأن الأزمة اليمنية، بحسب البيان.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى تطورات ما بعد الأزمة في البلاد، وشدد على ضرورة رفع الحصار عن الشعب اليمني وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية له، وفق البيان.

وأكد ظريف أن "الحرب ليست الحل للأزمة اليمنية"، وأنه "فقط خلال الحوار السياسي والوسائل السلمية يمكن وضع حد للوضع البائس الحالي في اليمن، والذي يتعرض بعد 6 سنوات للأزمة الإنسانية".