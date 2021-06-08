شيدته شركة صينية بملايين الدولارات... السودان يسترد منزلا من نائب البشير

كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في السودان، عن تفاصيل إخلاء منزل نائب البشير السابق علي عثمان محمد طه.

وحسب صحيفة الانتباهة السودانية، أكدت اللجنة أن المهلة المعطاة لأسرة عثمان طه للإخلاء، انتهت دون استكمال عملية الإخلاء.

وقامت الشرطة والنيابة، بإخلاء العقار الذي سكنه نائب الرئيس المخلوع عمر البشير، وذلك بعد محاولة سابقة وقف أمامها ابن علي عثمان.

وحسب بيان لجنة تفكيك النظام فقد بني هذا السكن، من خلال شركة صينية وكلف 6 ملايين دولار أمريكي، دفعتها الحكومة السودانية.

وتعمل اللجنة على استرداد كافة الممتلكات التي تعود إلى الشعب السوداني من رجال النظام القديم.

ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام 2019، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي والجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة بعد توقيعها اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا.