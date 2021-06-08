إسماعيل هنية يصل إلى القاهرة للمشاركة في جلسات الحوار الفلسطيني

وصل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى القاهرة للمشاركة في جلسات الحوار الفلسطيني.

وبحسب بيان لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، نشرته "المصري اليوم"، أكد وصول هنية إلى القاهرة، على رأس وفد من الحركة للمشاركة في جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية الذي ترعاه مصر.

ولفت البيان إلى أن مجيء هنية إلى القاهرة يأتي "تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصة في ظلال معركة سيف القدس، التي خاضتها الحركة مع إسرائيل الشهر الماضي".

هذه العبارة في البيان نقلتها وسائل إعلامية مختلفة على أن الزيارة ليست فقط لحضور جلسات الحوار الفلسطيني، وإنما لمناقشة قضايا أخرى، منها صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل، كما أكدت مصادر مطلعة لـ "الشرق".

المصادر أكدت أن هنية سيلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، لإطلاعه على شروط "حماس" من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى.

يشار إلى أن وفد حماس يضم كلا من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين.