في واقعة نادرة.. طائرة إسرائيلية خاصة أقلعت إلى قطر

في واقعة نادرة، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة إسرائيلية أقلعت من مطار بن غورويون إلى الدوحة، لمناقشة ملف المنحة القطرية لقطاع غزة.

وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية كان"، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة رجال أعمال إسرائيلية توجهت من تل أبيب إلى الدوحة، لكنها توقفت في العاصمة الأردنية، عمان، بسبب إجراءات إدارية، ولم تواصل طيرانها إلى قطر.

ברקע סוגיית המענק הקטרי לעזה: מטוס מנהלים ישראלי המריא הלילה לדוחא. בשל עניינים מנהליים, המטוס ביצע עצירת ביניים בירדן. המטוס שבבעלות איש עסקים ישראלי, טס בעבר בשליחות גורמים ישראלים רשמייםhttps://t.co/2SY2dsgIDs@ItayBlumental pic.twitter.com/VTAjZJI8pG — כאן חדשות (@kann_news) June 8, 2021

وأكدت القناة العبرية بأنه رغم القيام برحلات مباشرة من مطار بن غوريون الإسرائيلي إلى مطار الدوحة من قبل، غير مرة، فإنه لم يعرف سبب توقف الطائرة الإسرائيلية في عمان، حتى الآن.

ويشار إلى أن إسرائيل رفضت تحويل المنحة القطرية أو الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بنفس الآليات السابقة، عبر حركة حماس نفسها، حيث اشترطت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية أو عبر المنظمات الدولية، فضلا عن تحويلها إلى الحسابات المصرفية للأهالي في قطاع غزة، مباشرة.