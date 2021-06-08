نصر الله في أول ظهور له بعد شائعات مرضه: ما زلت أحلم وبي أمل أننا سنصلي في الأقصى

قال حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني في أول ظهور له بعد شائعات مرضه "ما زلت أحلم وبي أمل أننا سنصلي جميعا في المسجد الأقصى المبارك".

وأكد نصر الله في كلمة له بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة "المنار"، أن "القدس والمسجد الأقصى قضية الأمة كلها".

وأشار إلى أنه "من الواضح أن الفلسطينيين مصممون على حماية القدس ويبقى على الأمة أن تدعمهم".

ويعد ظهور نصر الله اليوم كأول ظهور له بعد انتشار شائعات عن مرضه، وطمأن نصرالله أنصاره على صحته، في الخطاب، وقال: "الناس عبروا عن محبتهم ووزعوا خبزا وملحا وكتبوا بعضهم نظم القصائد واتصلوا، وأطمئنهم. في ناس بعثوا وصفات في ناس بعثوا عسل".

وتابع: "أنا أعتز بهذه المحبة وأشكر الجميع".

كان نصر الله قد بدا في حالة صحية غير جيدة في خطابه الماضي في 25 مايو/ أيار، وظل يسعل طوال الوقت، لكنه قال بعد ذلك إنه كان يعاني من الحساسية وليس من أي شيء خطير.

يتبع...