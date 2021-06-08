نصرالله يكشف عن معادلة "حرب إقليمية" من أجل القدس... فيديو

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قد "تهرب إلى الأمام" في المستقبل بسبب بعض التطورات التي يشهدها الداخل الإسرائيلي.

أشار نصرالله خلال كلمة ألقاها في الذكرى الـ30 لتأسيس قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، إلى أن إسرائيل قد "تهرب إلى الأمام" بسبب المشاكل الداخلية التي تعاني منها، كالمشكلة السياسية وعدم القدرة على تشكيل حكومة.

وكشف نصرالله عن العمل على معادلة جديدة من أجل القدس، وقال: "نحن نعمل بجد على أن نصل إلى معادلة أن الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية".

وقال نصر الله: "أشكر كل الذين عبروا عن محبتهم خلال خطاب 25 مايو نتيجة وضعي الصحي وأشكر كل من عبر عن محبته واعتز بذلك وأطمئن كل المحبين أن وضعنا بخير".

واعتبر نصرالله، أن "الولايات المتحدة تمارس الدجل والتضليل حين تقدم نفسها كساعية لوقف الحرب على اليمن"، وأن العالم يشهد اليوم "فشل العدوان السعودي الأميركي على اليمن".

يتبع...