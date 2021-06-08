الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "أيام قطر للأفلام" مبادرة ثقافية تعزز الحوار

أكدت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، أن استضافة مهرجان "أيام قطر للأفلام" السينمائية جاءت في وقت مهم للغاية حيث أصبحت الحاجة إلى تعزيز المحادثات الإيجابية بين الثقافات والمجتمعات أكثر أهمية.

وقالت الرميحي، في تعليق لها لوكالة "سبوتنيك"، إن الشراكة مع منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (FEIPS) مبنية على علاقات قوية مع المجتمع الثقافي لروسيا.

وأضافت الرميحي: "أيام قطر السينمائية هي مبادرة ثقافية قدمت السينما المعاصرة حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للجمهور الروسي بهدف تعزيز الحوار حول إعادة التفكير في الحدود الجغرافية والثقافية من أجل مستقبل أفضل".

يأتي هذا الحدث بناءً على مشاركة الدوحة النشطة مع المواهب السينمائية الروسية، بما في ذلك عرض خاص للأفلام الروسية كجزء من (العام الثقافي قطر - روسيا 2018).

ولمدة 3 أيام، تضمنت العروض المجانية لأيام قطر السينمائية في ميناء سيفكابل 6 أفلام روائية ومجموعة من الأفلام القصيرة المختارة من برامج المهرجانات السينمائية الدولية، بما في ذلك المشاركون والفائزون في كان وتورنتو والبندقية. وتمت إضافة برنامج تعليمي إلى العروض، وشملت اجتماعات مع ضيوف خاصين ومحاضرات قصيرة ومناسبات أخرى.