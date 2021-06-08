الجيش الإسرائيلي يكشف سرا جديدا عن علاقة حماس بوقف عمل "القبة الحديدية"

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، ادعى فيها أن "حماس استخدمت البرج للبحث والتطوير الاستخباري، وتنفيذ أعمال تعرف بالاستخبارات الكهربية، أو ما يعرف باستخبارات الإشارات، والحرب الإلكترونية بما في ذلك تطوير قدرات لتشويش عمل نظام القبة الحديدية".

ونظراً لطبيعة الهدف، وجه جيش الدفاع تحذيرات للمدنيين المقيمين في المبنى قبل الهجوم، كما بذل جهودا كبيرة للسماح للمدنيين بإخلاء المبنى، وكانت عملية الإخلاء دقيقة ونتيجة لذلك لم يصب أي من المدنيين.



هذا الحدث يثبت عمل حماس عن عمد من قلب الأحياء السكنية المدنية في غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 8, 2021

وعزا أدرعي استهداف الجيش الإسرائيلي إلى البرج بدعوى "تقليص تلك القدرات، بما في ذلك تدمير المعدات الخاصة، ومنع استخدامها خلال الحملة العسكرية". مضيفا "حسب التقديرات، كانت المعدات داخل البرج أثناء عملية الاستهداف، حيث تم تدميره لضمان تدمير كافة المعدات الخاصة".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

وكان برج الجلاء ذي أهمية عسكرية عالية لحماس.