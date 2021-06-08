أمريكا تجدد التزامها بالدفاع عن السعودية ضد هجمات "أنصار الله"

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام بلاده بالدفاع عن حلفائها ومنهم المملكة العربية السعودية التي تتعرض لهجمات من قوات جماعة "أنصار الله" اليمنية.

جاء ذلك خلال إفادة أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، تطرق فيها إلى العقوبات المفروضة على إيران بما فيها التي فرضت من إدارة دونالد ترمب.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى "USCENTCOM"، الجنرال كينيث ماكينزي شن هجوما عنيفا على "أنصار الله" مؤكدا أن "المملكة العربية السعودية، تدعم الحل السياسي، وإنهاء الأزمة".

وأضاف أن "واشنطن مستمرة في دعمها للسعودية في ظل استمرار الهجمات عليها"، مشدداً على أنه "على الحوثيين أن يكونوا جاهزين للتفاوض".

وطالب الجنرال الأمريكي، ميليشيات الحوثي، "بوقف هجماتها على أراضي المملكة العربية السعودية، ووقف التصعيد العسكري، والالتزام بمسار الحل السياسي".

وأكد أن "استمرار هجمات الحوثي، يعرقل مبادرات إنهاء الأزمة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أكد أن واشنطن تدعم الحلول التي تؤدي لاستقرار اليمن وتحرره من التدخلات الخارجية وتوحد جميع أطيافه.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، التي عبر خلالها عن قلق واشنطن تجاه التطورات الأخيرة في اليمن، وذلك بعدما رفضت ميليشيات الحوثي مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركينغ الأسبوع الماضي.

وشدد بلينكن، في بيان له الإثنين، على أهمية الجهود الأمريكية والدولية لإنهاء الحرب باليمن.