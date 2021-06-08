شيخ الأزهر يصدر قرارا جديدا بشأن المنح الدراسية للفلسطينيين

قرر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، زيادة عدد المنح الدراسية لأبناء فلسطين إلى الضعف، عقب استقباله وفدا فلسطينيا يضم قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أكد فيه شيخ الأزهر على مكانة فلسطين في قلوب كل المسلمين والعرب.

وشدد شيخ الأزهر على أهمية دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن قضيته عادلة وأنها في قلب كل إنسان يحترم المقدسات الدينية والعقائد ويرفض الاحتلال، الذي يعد من الأشياء التي عفا عليها الزمن.

وبحسب البيان فإن شيخ الأزهر قرر مضاعفة عدد المنح الدراسية، التي يتم تقديمها لأبناء دولة فلسطين لتصبح 100 منحة دراسية بدلا من 50 منحة.

ومن جانبه قال محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد على تقديره لجهود شيخ الأزهر في دعم القضية الفلسطينية، بينما قال مستشار الرئيس الفلسطيني إن الفلسطينيين سيظلون مدافعين قضيتهم ومقدساتهم، وأنهم لن يتركوها أبدا.

© Sputnik الموقف المصري من التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين