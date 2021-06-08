نصر الله يقدم حلا لأزمة المحروقات في بلاده

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن الحزب مستعد للذهاب إلى إيران لشراء الوقود لبلاده.

ونقلت "قناة المنار" ، مساء اليوم الثلاثاء، عن نصر الله في خطابه، اليوم، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة "المنار" اللبنانية، حول أزمة المحروقات في بلاده، أن "معالجة أزمة البنزين في لبنان ممكنة، ولكنها تحتاج قرارا سياسيا جريئا".

وأفاد نصر الله بأن العرض الإيراني لإرسال المحروقات إلى لبنان، وبالعملة اللبنانية ما زال قائما، وذلك في محاولة أخيرة لحل أزمة المحروقات التي يعاني منها لبنان منذ فترة.

وأعلن الأمين العام لحزب الله، أنه حينما ييأس الحزب من تحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها "فإن حزب الله سيشتري بواخر محروقات، وسيدخلها إلى الشعب اللبناني عبر مرفأ بيروت"، مشيرا إلى أنه " يجب العمل على تخفيف المعاناة وسنقوم بإجراءات تتحدث عن نفسها".

وأشار نصر الله إلى أن هناك "دواء" في بلاده، وموجود في مستودعات يحتكرها البعض، فضلا عن المواد الغذائية أيضا، قائلا:

إن المحتكرين يسرحون ويمرحون ويحظون بالتغطية السياسية.

ورأى الأمين العام لحزب الله أن "المحتكرين اليوم في لبنان خونة وقتلة وفجار، وحزب الله يعرض تقديم 20 ألف متطوع لدعم الدولة في مواجهة الاحتكار".