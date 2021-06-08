في حوار مع قناة عبرية.. فجر السعيد تكشف موقفها من التطبيع.. فيديو

أجرت الإعلامية والكاتبة الكويتية، فجر السعيد، اليوم الثلاثاء، لقاء مع قناة عبرية، أيدت خلاله التطبيع مع إسرائيل.

ونشرت فجر السعيد تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها إجراء حوار مع هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، أعلنت من خلاله موافقتها على التطبيع مع إسرائيل، وبأنها من الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام.

#فجر_السعيد لقناة #اسرئيلية: أنا أمثل الأغلبية الصامتة التي تؤيد التطبيع ورايي قلته قبل لا تطبع الدول الشقيقه ... https://t.co/IHuf1pgRNu via @YouTube — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 8, 2021

وذكرت الإعلامية الكويتية أنها تؤيد التطبيع مع إسرائيل، وسبق أن صرحت بهذا من قبل، غير مرة، بل ومصره على هذا الموقف، مشيرة إلى أنه مع الجلوس على مائدة المفاوضات والحوار الدبلوماسي، معلنة رغبتها القوية في زيارة مدينة القدس المحتلة، على ألا يتم ختم جوازها بإشعار إسرائيلي.

רעשי הרקע של מבצע "שומר החומות" מורגשים היטב גם בפרלמנט של כווית - שם אושרה עקרונית הצעת חוק שמטילה עונשים כבדים על כל מי שמנרמל את היחסים עם ישראל - כולל מאסר וקנס כספי@kaisos1987

#מעבר_לקו #חדשותהלילה pic.twitter.com/0Z1maCGkaA — כאן חדשות (@kann_news) June 8, 2021

ومن جانبها، نشرت "هيئة البث الإسرائيلية قناة كان"، اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا، أفادت من خلاله أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس"، أثارت ضجة في البرلمان الكويتي، على حد وصفه.