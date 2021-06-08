مصر: احتياطي البلاد من زيوت الطعام تكفي لمدة 6 أشهر

أعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من زيوت الطعام تكفي حتى نهاية شهر نوفمبر 2021.

ووفقا لبيان وزارة التموين المصرية، "تعاقدت الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 100 ألف طن زيت طعام خام مستورد منها 60 ألف طن زيت صويا خام مستورد و40 ألف طن زيت عباد مستورد".

وأضاف البيان أن ذلك يأتي "في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني".

كما أكد البيان على أن "هذه التعاقدات تعزز من الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر نوفمبر 2021".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده لديها احتياطيات من السلع الغذائية الأساسية تكفي لنحو ثلاثة أشهر كاملة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تعكف على زيادة كفاية السلع الغذائية الأساسية إلى 6 أشهر لضمان الإمدادات خلال تفشي فيروس كورونا.