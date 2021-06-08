إيران تكشف عن خطوة جديدة بشأن سوريا والعراق

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن خطوة جديدة لبلادها بشأن كل من العراق وسوريا.

ونقلت "وكالة إرنا"، اليوم الثلاثاء، عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، محسن بهاروند، تأكيده على وجوب توصيل المساعدات الإنسانية الدولية إلى كل من سوريا والعراق واليمن وأفغانستان، بغض النظر عن الحسابات والضغوط السياسية.

وجاءت تصريحات محسن بهاروند خلال مباحثاته مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشؤون أفغانستان، مارتين غريفيتس الذي يقوم بزيارة إيران، حاليا.

وقال المسؤول الإيراني:

بالرغم من الحظر الجائر المفروض على إيران، لكنها كانت ولا تزال مستعدة لدعم المنظمة الأممية، في سياق تسريع وتيرة برامجها الإنسانية لتشمل الشعوب المحرومة في أنحاء العالم.

وأكد محسن بهاروند أن الحظر الأمريكي الأحادي على بلاده، لم يمنعها من نشاطاتها التجارية الإنسانية حول العالم، مثل شراء الغذاء والدواء، مشيرا إلى أنه حال دون توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحرومين في مناطق الصراع والأزمات، داعيا إلى صياغة معاهدة دولية يكمن الهدف من ورائها إلى وقف سياسات الحظر والضغوط التي يمكنها استهداف المساعدات والنشاطات التجارية الإنسانية حول العالم.

ومن جانبه، شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان، مارتين غريفيتس، على وضعه المساعدات الإنسانية الدولية على رأس أولوياته، بعيد تسلم مهامه الأممية الجديدة.