إسرائيل تتخذ قرارا حاسما بشأن "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة

اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا حاسما بشأن "مسيرة الأعلام" المقررة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية كان"، اليوم الثلاثاء، بأن الكابينت الإسرائيلي قرر تأجيل "مسيرة الأعلام" التي كان مقررا إجراؤها الخميس المقبل، دون تحديد مسارها الجديد.

وأكدت "صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية" أن الكابينيت وافق على تأجيل مسيرة الأعلام إلى ما بعد التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يوم الأحد المقبل، في الكنيست، على أن تجرى الثلاثاء المقبل، دون تحديد مسارها في مدينة القدس المحتلة.

מצעד הדגלים יידחה ליום שלישי - לאחר השבעת ממשלת לפיד-בנט. השאלה שנותרה פתוחה היא האם יעבור דרך שער שכם והרובע המוסלמי@moyshis #חדשותהערב pic.twitter.com/lQZS8JAPfi — כאן חדשות (@kann_news) June 8, 2021

وأفادت "القناة الـ12 العبرية" بأن الشرطة الإسرائيلية ألغت مسيرة كان يخطط لتنظيمها مستوطنون في القدس الشرقية، مرورا بالأحياء العربية والإسلامية بالمدينة، تحت مسمى "مسيرة الأعلام".

من جانبها، قالت الشرطة في بيان: "في أعقاب المنشورات المختلفة المتعلقة بمسيرة الأعلام في القدس - بعد تقييم الوضع الليلة الماضية، والاجتماع الذي عقد صباح اليوم بين ممثلي شرطة إسرائيل والمنظمين، تقرر أنه بعد تنسيق الأطراف لموعد ومخطط المسيرة بين العناصر المختلفة سترفع الشرطة توصيتها إلى المستوى السياسي".

הקבינט אישר את דחיית מצעד הדגלים בירושלים לשלישי הבא - בזמן ימי ממשלת לפיד-בנטhttps://t.co/fRBrAszHZC — החדשות - N12 (@N12News) June 8, 2021

وأوضحت الشرطة أنه "بالمسار الحالي والتاريخ الذي أعلن، لن يتم الموافقة على الحدث. إذا قرر المنظمون تغيير المخطط والتاريخ، فسيتم بحث الموضوع كالمعتاد".

والسبت الماضي، حذر زعيم حركة حماس بقطاع غزة، يحيي السنوار، إسرائيل من "الاعتداء مجددا على المسجد الأقصى، مضيفا أن "المقاومة ستحرق الأرض فوق رأس الاحتلال لو عاد لذلك".

החלטת הקבינט: מצעד הדגלים יתקיים ביום ג׳, אחרי השבעת הממשלהhttps://t.co/QV5x9GKITU pic.twitter.com/RNfwpYFlO2 — ynet עדכוני (@ynetalerts) June 8, 2021

وعما يمكن أن تسببه تلك المسيرة أكد مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، أن "مسيرة الأعلام" سوف تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسوف تعيد إشعال القدس.

בהמשך לפרסומים השונים בנוגע למצעד הדגלים בירושלים – בתום הערכת מצב אמש, ופגישה שנערכה הבוקר בין נציגי משטרת ישראל למארגנים, הוחלט כי לאחר שהצדדים יתאמו את מועד ומתווה הצעדה בין הגורמים השונים, המשטרה תעביר את המלצתה לדרג המדיני בהתאם — משטרת ישראל (@IL_police) June 7, 2021

وكان من المقرر أن تنطلق المسيرة التي يحمل المشاركون فيها الأعلام الإسرائيلية في القدس الشرقية مرورا بباب العامود، أحد أبواب القدس القديمة.