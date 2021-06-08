"الحرب في الشمال صعبة ومعقدة".. إسرائيل تعلق على خطاب "نصر الله"

علقت إسرائيل على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم، والذكرى الـ15 للحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، التي اندلعت في يوليو/تموز 2006.

وقال قائد المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية، الجنرال أمير برعام، إن الحرب في الشمال ستكون صعبة ومعقدة للغاية، وبأن الضربة التي ألحقها الجيش الإسرائيلي بغزة ليست سوى مقدمة أو قاطرة للقوة التي سيستخدمها في الحرب المقبلة في الشمال".

מפקד פיקוד הצפון, האלוף אמיר ברעם: "מלחמה בצפון תהיה קשה ומורכבת מאוד, ואולם המכה אותה הנחית צה"ל על עזה היא רק הקדימון לעוצמה אותה יפעיל במלחמה הבאה בצפון"@Doron_Kadosh https://t.co/PY5Z5668OO — גלצ (@GLZRadio) June 8, 2021

وجاء تصريح الجنرال أمير برعام لـ"إذاعة الجيش الإسرائيلي العبرية"، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة خروج حسن نصر الله في خطاب جديد، للاحتفال بمرور ثلاثين عاما على تدشين قناة "المنار" اللبنانية.

وأفادت الإذاعة نفسها بأن الجنرال برعام قد أكد تعليقا على إحياء الذكرى الخامسة عشرة لحرب لبنان الثانية، أنه "مع احتفالات إسرائيل بمرور 15 عاما على الحرب على لبنان، يتحدث زعيم حزب الله، نصر الله، من المخبأ، من أعماق الأرض في منطقة الضاحية ببيروت".

وزعم قائد المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية، الجنرال أمير برعام، أن "وجود نصر الله في المخبأ، دليل على الردع الذي تحقق في أعقاب تلك الحرب التي استمرت لسنوات عديدة".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، قد صرح، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قد "تهرب إلى الأمام" في المستقبل بسبب بعض التطورات التي يشهدها الداخل الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل قد "تهرب إلى الأمام" بسبب المشاكل الداخلية التي تعاني منها، كالمشكلة السياسية وعدم القدرة على تشكيل حكومة.

وكشف نصر الله عن العمل على معادلة جديدة من أجل القدس، قائلا:

نحن نعمل بجد على أن نصل إلى معادلة أن الاعتداء على القدس يعني حربا إقليمية.