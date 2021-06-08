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    جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ

    الدفاع اليمنية: قتلى وأسرى حوثيين في كمين نصبه الجيش لعناصر الجماعة

    © AP Photo / Yemen's Defense Ministry
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله"، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن قوات الجيش "استدرجت" مجموعة من عناصر الحوثيين كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر شمال الجوف.

    ونقل الموقع عن قائد اللواء 161 مشاة في الجيش اليمني، العميد مطيع الدميني، قوله إن "عناصر الحوثيين وجدت نفسها في كماشة قوات الجيش التي أطبقت الحصار عليها من كل اتجاه واستهدفتها موقعةً قتلى وجرحى في صفوفهم وأسرت آخرين".

    يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني على لسان رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية، مقتل وجرح العشرات من مسلحي جماعة الحوثيين إثر مواجهات، والتي أعقبت محاولة تسلل للجماعة باتجاه جبال الزهور والرقيب الأبيض في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال مدينة الحَزم مركز الجوف، بهدف استعادة مواقع خسرتها الفترة الماضية.

    والأحد الماضي، قالت وزارة الدفاع اليمنية، إن قتلى سقطوا في صفوف الحوثيين بينهم قياديان ميدانيان هما (أبو هاشم شرف) و(أبو عادل الهادي) خلال مواجهات مع قوات الجيش في جبهة الخنجر شمال مدينة الحَزم مركز الجوف.

    وتشهد محافظة الجوف منذ سيطرة جماعة الحوثيين في الأول من مارس/ آذار العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كر وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دوليا، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.

    انظر أيضا:

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