الخطوط الجوية القطرية ترفض تسلم طائرات من "إيرباص" قبل التوضيحات بشأنها

كشفت الخطوط الجوية القطرية أن السطح تحت الطلاء الذي يغطي عددا من طائراتها من طراز "إيرباص إيه 350" يتضرر بوتيرة أسرع من المعتاد، مؤكدة أنها لن تتسلم أي طائرة جديدة من هذا الطراز.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المتحدث باسم الخطوط الجوية القطرية الذي قال: "تواصل شركة الطيران تجربتها، وتلاحظ حالة يتدهور فيها السطح تحت الطلاء في بعض طائراتها من طراز إيرباص إيه350 بوتيرة أسرع".

وأضاف المتحدث أن الشركة أوقفت تحليق بعض الطائرات إلى أن "يتسنى فهم وتصحيح هذه الحالة والسبب الجذري، وذلك دون الكشف عن عدد الطائرات التي تأثرت".

وأشار إلى أن "الخطوط الجوية القطرية ستطالب بالفهم الكامل لهذه الحالة والسبب الجذري وراءها وتصحيحها تماما قبل تسلم أي طائرة أخرى من إيرباص إيه350".

وأكدت الخطوط القطرية أيضا إنها تفحص كامل أسطولها من "إيه-350" بصورة أكثر تكرارا لمراقبة الحالة عن كثب.