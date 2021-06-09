لافروف: واشنطن تدعم الانفصاليين في سوريا بالأموال المنهوبة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدعم الانفصاليين في سوريا بالأموال المنهوبة هناك، محذرا في الوقت نفسه من أن هذا الأمر قد ينتهي بصورة سيئة.