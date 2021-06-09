الأرصاد المصرية تحذر من طقس الـ 48 الساعة المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من حالة الطقس خلال الـ 48 الساعة المقبلة.

وقالت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "طقس الـ48 الساعة المقبلة سيكون شديد الحرارة نهارَا على أغلب أنحاء البلاد".

وأضافت أنه "من المتوقع أن تسجل القاهرة 38 درجة، ويستمر الارتفاع حتى تتجاوز درجات الحرارة على الصعيد حاجز الـ40 درجة".

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة.