ضجة في الكويت بعد خطوة فجر السعيد تجاه إسرائيل... فيديو

آثارت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، ضجة واسعة في الكويت، عقب إذاعة لقائها مع إحدى المحطات الإسرائيلية، التي تحدثت فيه عن موقفها من التطبيع مع إسرائيل وتأييدها له.

وأثار المقطع المتداول من المقابلة جدلا كبيرا، فقد أبدى بعض الناشطين استياءهم، داعين إلى عدم السكوت عن هذه التصريحات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مخالفة بذلك الموقف الرسمي لبلادها.

فيديو / الاعلامية فجر السعيد لقناة اسرئيلية: أنا أمثل الأغلبية الصامتة التي تؤيد التطبيع مع اسرائيل. pic.twitter.com/dji6vECqCx — المجلس (@Almajlliss) June 8, 2021

​​وقالت فجر السعيد في مقطع الفيديو، الذي نشرته مواقع إسرائيلية على "تويتر": "إنها تمثل الأغلبية الصامتة التي تجنح إلى السلام"، مضيفة "أنها تؤيد التطبيع مع إسرائيل، وبأنها مصرة على موقفها هذا، وبأنها مع الجلوس على طاولة التفاوض والحوار الدبلوماسي للوصول إلى حلول مناسبة".

وفي 31 مايو/أيار 1964، وافق مجلس الأمة الكويتي على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل"، بعد مرسوم من أمير الكويت عبد الله السالم الصباح، الصادر في 26 مايو 1957.

لا يمكن السكوت عن تصريح الكاتبة فجر السعيد بأنها تمثل الاغلبية في الكويت الراغبة في التطبيع مع اسرائيل وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك — عبدالله علي الدويلة (@dwailah) June 8, 2021

​والشهر الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي، مبدئيًا، على تعديلات مقترحة على "القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني"، هدفها "توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها".

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في بيان قرأه عقب التصويت، إن التعديلات تأتي "للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميًا تجاه قضيتنا المركزية، تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمر الجابر الصباح"، بحسب فيديو نشره في صفحته عبر فيسبوك.

قبل فترةأقر قانون(تجريم التطبيع مع اسرائيل) او التعاون معه وان الكويت في وضع الحرب الدفاعية ضده

استغرب من خروج احد الاعلاميات بقناة اسرائيليه وتدعو للتطبيع وتفتخر بكونها من اوائل من ارادوا التطبيع قبل بعض الدول التي طبعت

بل وتطلب من المذيع زيارة الاقصى دون ختم الجواز !

والقانون؟ — ,ًيوسف ,ًالفهيد (@QMalsoon) June 8, 2021

​وأضاف الغانم أن "إقرار تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعاون أو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم، تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه وتحية للمجاهدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".