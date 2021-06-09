سياسي لبناني: مبادرة بري لا تزال قائمة وهي الخرطوشة الأخيرة لتشكيل حكومة 

وتؤكد مصادر مقربة من رئيس البرلمان أن الوساطة ما زالت قائمة بهدف إنهاء أزمة التأليف المتواصلة منذ سبعة أشهر. في المقابل أكد "حزب الله" على لسان أمينه العام حسن نصر الله، دعمه لمبادرة بري، طالبا عدم تحديد سقف زمني لهذه المبادرة.

في هذا السياق، أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ما خص تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لا تزال قائمة على الطاولة.

وقال خواجة إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يصب كل جهده من خلال المبادرة التي لا تزال قائمة على الطاولة للوصول إلى تشكيل حكومة، هناك تواصل دائم مع طرفي النزاع إذا صح التعبير لأنه من المفترض أن يكونوا طرفي تشكيل الحكومة، اليوم هم طرفي نزاع فريق رئيس الجمهورية والفريق السياسي له والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري".

كذلك أوضح أن "هذه المبادرة هي الخرطوشة الأخيرة، وآخر فرصة لتشكيل حكومة في البلد، وهو ليس فقط موضوع تشكيل حكومة، نحن بظرف صعب وإذا لم تتشكل الحكومة وسريعا، فإن الأمور تتجه نحو الانهيار السريع، اليوم الدولار يتخطى مبلغ 14 ألف ليرة، الطوابير على محطات الوقود، موضوع المازوت، تقنين الفيول ومعامل الكهرباء".

وأكد خواجة أن "رئيس مجلس النواب يبذل جهدا كبيرا مع الرئيس المكلف ومع فريق رئيس الجمهورية، وإن كان بمساعدة "حزب الله" للوصول إلى قاسم مشترك يفتح الباب أمام تشكيل حكومة ولا يوجد أي خيار، مفتاح مقاربة كل الأزمات هو بتشكيل حكومة، اليوم لدينا شلل كامل في السلطة التنفيذية وإذا لم نستطع تشكيل حكومة فالأكيد ستتفاقم المشاكل وسنكون عاجزين عن حلها". مضيفا: "للأسف لا يوجد تحمل مسؤولية والبعض يتعامل مع اللبنانيين وكأنهم عبيد لديهم، اليوم المسؤولين هم خدام عند الشعب اللبناني وليس العكس، ومن المفترض أن يكون رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والوزراء والنواب بخدمة اللبنانيين وليس العكس".

كما لفت إلى أن "أقصى طموحات اللبنانيين اليوم أن يوفروا المواد الأساسية والضرورية للحياة، أن يوفروا أبسط مقومات الحياة ليضمنوا أمنهم الغذائي ولم يعد تفكيرهم لا بحاضرهم ولا بمستقبلهم، والوضع سيء لهذه الدرجة، وأمر معيب ما يحصل وهناك خيانة بحق اللبنانيين ولبنان".

وشدد خواجة على أن "المطلوب هو تشكيل حكومة فورا، ومبادرة بري عملية ومتوازنة وإنقاذية، ومن دونها لن تسير الأمور، فليتحملوا مسؤولياتهم أمام اللبنانيين وأيضاً على اللبنانيين التحرك ومحاسبتهم".