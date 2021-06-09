رفعت الأسد يوجه برقية تهنئة إلى الرئيس السوري لمناسبة فوزه في ولاية جديدة

وجاء في البرقية التي نشرها دريد الأسد، نجل رفعت: "اليوم ينتصر الشريف وشعبه ولا يسعني بعد إذ رأيتك حبيبا كريما وكما عهدتك بحمد الله إلا أن أبعث اليوم أصدق التهاني بمناسبة حصولكم على ثقة شعبنا العظيم بإعادة انتخابكم".

وتمنى ​رفعت الأسد​ للرئيس الأسد "التوفيق والنجاح في القيام بمهامكم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة والتي أنتم أهل لها من دون شك".

يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد فاز بولاية رئاسية جديدة بعدما حصل على 95.1% من الأصوات، ويحدد الدستور السوري مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات.