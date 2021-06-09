الإمارات ترسل 11 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى بيلاروسيا

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية إلى توفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
#الإمارات ترسل شحنة من لقاح "#كوفيد19 " إلى #بيلاروسيا #وام https://t.co/8lse8MS2K8 pic.twitter.com/kV48iGaCPl— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 9, 2021
وأوضحت أن هذه المساعدات تسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها بيلاروسيا للتصدي لجائحة "كوفيد-19"، في ظل ظهور سلالات جديدة، وللمساعدة في بلوغ مرحلة التعافي من الأزمة الصحية الراهنة.
وأشارت إلى أن الإمارات تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية التي خلفتها جائحة كورونا، والوقوف إلى جانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعياتها، من خلال توفير اللقاحات للعديد من الدول التي تواجه صعوبات في هذا الصدد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)