الإمارات ترسل 11 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى بيلاروسيا

أعلنت الإمارات أنها أرسلت طائرة تحمل على متنها 11 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19"، إلى جمهورية بيلاروسيا لدعم جهودها في التصدي للجائحة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية إلى توفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت أن هذه المساعدات تسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها بيلاروسيا للتصدي لجائحة "كوفيد-19"، في ظل ظهور سلالات جديدة، وللمساعدة في بلوغ مرحلة التعافي من الأزمة الصحية الراهنة.

وأشارت إلى أن الإمارات تبذل جهودا كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الظروف الصحية التي خلفتها جائحة كورونا، والوقوف إلى جانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعياتها، من خلال توفير اللقاحات للعديد من الدول التي تواجه صعوبات في هذا الصدد.