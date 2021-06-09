وزير الصحة السعودي يكشف موعد إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف الوزير في مقابلة أجرتها معه قناة "العربية" عن تلقي 14 مليون شخص في المملكة جرعة واحدة من اللقاح.

وتابع: "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة".

وزير الصحة السعودي للعربية: قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 9, 2021

​وفي نهاية مايو/ آيار الماضي،كانت قد أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقّوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للبالغين 60 عاماً أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

وأتاحت الوزارة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا في مركز القيادة والتحكم بالوزارة.

ونقل موقع قناة العربية عن وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية عبد الله عسيري، قوله: "إن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يحفّز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات".

مشددا على أنه "لا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام، كما تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد، أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين".