السعودية: دولة أوروبية تضبط 30 طنا من "الكبتاغون" اللبناني قبل تهريبها للمملكة

ضبطت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، 30 طنا من "الكبتاغون اللبناني"، قبل تهريبهم إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن "الشرطة النمساوية ضبطت 30 طنا من "الكبتاغون اللبناني"، وأوقفت عددا من المشتبه بهم قبل تهريبهم المواد إلى المملكة العربية السعودية".

الشرطة النمساوية تضبط 30 طنا من الكبتاغون اللبناني وتوقف عددا من المشتبه بهم قبل تهريبهم المواد إلى #المملكة #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 9, 2021

​وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أعلنت الأسبوع الماضي عن إحباط السلطات اللبنانية عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (الكبتاغون) من مطار بيروت الدولي إلى المملكة العربية السعودية.

وجاءت هذه العملية على وقع محاولات لبنان تشديد إجراءاته الرامية إلى ضبط عمليات تهريب المخدرات عبر مرافقه البرية والجوية والبحرية والتي كانت كلفته قبل شهر ونيف اتخاذ الرياض قرارا بوقف استيراد الفواكة والخضار الآتية من لبنان.