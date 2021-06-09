قرار إيراني بشأن السفر إلى العراق

أعلن مجلس الوزراء الإيراني، اليوم الأربعاء، موافقته على إصدار تصريح بالغاء قوانين التأشيرة لحاملي الجوازات العادية بين إيران والعراق.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس حسن روحاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشارت الوكالة إلى موافقة أعضاء الحكومة على إصدار إعفاء من التأشيرة بين إيران والعراق بهدف تسهيل سفر الزوّار الإيرانيين إلى العراق، خاصة في زيارة الأربعين الحسيني، بشرط أن يتم ذلك من الطرفين.

وفي مارس/ آذار الماضي، اقترحت وزارة الخارجية الإيرانية إلغاء سمات الدخول بين إيران والعراق لحملة الجوازات العادية.

وقدّمت الخارجية الاقتراح إلى مجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه، بعد اتفاقات مبدئية تم التوصل إليها بين الحكومتين الإيرانية والعراقية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بالنسبة لحملة الجوازات العادية.

وفي عام 2019 طلبت إيران من الجانب العراقي إلغاء رسوم التأشيرات بين البلدين، وحينها اقترح العراق أن تكون التأشيرة موجودة، لكن بدون رسوم، أي مجانية تمهيداً لإلغائها مستقبلاً.