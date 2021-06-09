الإمارات تحظر دخول المسافرين من بعض الدول

قررت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، حظر دخول المسافرين من بعض الدول إلى أراضيها.

وحسب قناة "العربية"، قررت الإمارات حظر دخول المسافرين من زامبيا، والكونغز الديمقراطية، وأوغندا، إلى أراضيها، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي للسيطرة على جائحة "كورونا" بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي في تلك الدول.

#كورونا.. الإمارات تحظر دخول المسافرين من زامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 9, 2021

يذكر أن الإمارات كانت علقت من قبل، دخول القادمين من باكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا، كما قررت تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند وركاب الترانزيت القادمين منها.