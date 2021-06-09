إعلام: إحباط "أكبر عملية تهريب من نوعها" كانت في الطريق إلى السعودية

كشفت الشرطة النمساوية تفاصيل ضبط 30 طنا من "الكبتاغون" اللبناني، وتوقيف عدد من المشتبه فيهم قبل تهريبهم المواد إلى المملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن الشرطة النمساوية تأكيدها ضبط 15 شخصًا من جنسيات مختلفة، مضيفة أن من بين المقبوض عليهم في النمسا جنسيات من تركيا وألمانيا.

وأشارت القناة السعودية إلى أن وزير الداخلية النمساوي وصف العملية بأنها الأكبر من نوعها.

مراسل #الإخبارية: وزير الداخلية النمساوي وصف العملية بأنها الأكبر من نوعها #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) June 9, 2021

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها ضبطت 30 طنا من "الكبتاغون اللبناني"، قبل تهريبها إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة توقيف عدد من المشتبه بهم.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الأسبوع الماضي، عن إحباط السلطات اللبنانية عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (الكبتاغون) من مطار بيروت الدولي إلى السعودية، وجاءت هذه العملية على وقع محاولات لبنان تشديد إجراءاته الرامية إلى ضبط عمليات تهريب المخدرات والتي كانت كلفته قبل شهور اتخاذ الرياض قرارا بوقف استيراد الفواكه والخضار الآتية من لبنان.