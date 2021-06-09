تسجيل
14:13 GMT09 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نادر الفاخوري معلم فخار يعود إلى حي الخالدية و ورشته

    أبو خالد.. أشهر فخاري حمص يعاود بث الروح في تراب المدينة القديمة

    © Sputnik . Osama dayoub
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1049204074_0:-1:1920:1080_1200x675_80_0_0_2f9ca86a3db1f7d2933d87ebac272d0c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106091049204238-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9/

    قبل الحرب، قلما تصادف (حمصيا) لم يكن ليعرف ورشة (الفاخوري) لصنع الفخار.

    وكما جميع السوريين، فقد كان لصاحبها أبو خالد، حصته من فاتورتها الثقيلة، إذ خسر ورشته الشهيرة ومصدر رزقه ورزق الكثير ممن كانوا يعملون لديه.

    "أنا أملك الدنيا كلها" يقول أبو خالد لوكالة "سبوتنيك" بعدما دلف إلى ورشته الاعتباطية التي افتتحها حديثا في حي الخالدية بمدينة حمص القديمة.

    بعد سنوات من التهجير بعيدا عن منزله ومهنته، وفي هذه المنطقة المدمرة بشكل شبه كامل من (الخالدية)، حظي أبو خالد الفاخوري بمنزل محترق، مستعينا بالتراب والماء ومخلفات الأشجار، لتشكل جميعها مدخلات إنتاجه الذي بدأ للتو في ورشته الجديدة لصناعة الأواني الفخارية.

    ناسجا قصة حياة جديدة، ومتحديا كل ظروف الحرب والحصار، يختزل أبو خالد مهنته بأنها "من تراب سوريا الخير".

    نادر الفاخوري معلم فخار يعود إلى حي الخالدية و ورشته
    © Sputnik . Osama Dayoub
    نادر الفاخوري معلم فخار يعود إلى حي الخالدية و ورشته

    سليل الفخار

    يروي نادر الفاخوري، أبو خالد، لـ"سبوتنيك" كيف أرخت الحرب بظلها الثقيل على حياته وعلاقته بصناعة الفخار وعشقه لها: "مهنة قديمة وجميلة، وأعمل بها منذ كان عمري أربع سنوات. كان والدي يعلمني المهنة بشكل يومي حتى في أيام العطلة، لأصبح معلم بالمصلحة تعلمت واشتغلت، وباتت مصدري رزقي، إلا أن الأحداث في مدينة حمص غيرت حياتي فجأة".

    وبلهجة حمصية شهيرة، يضيف "أبو خالد": "اضطررت لترك المهنة و(اللي بيترك كارو بيقل مقدارو) قبل 2011 كنا نملك ورشة كبيرة مرخصة في حي البياضة، وننتج كميات كبيرة نبيعها للمحافظات الأخرى، لكن شاءت الأقدار أن يتغير كل شيء وتأتي الحرب لتنزعنا من أرضنا ونترك خلفنا ما جنيناه".

    يكمل أبو خالد الذي اضطر للعمل في مهن كثيرة لإعالة أسرته خلال سنوات الحرب الطويلة: "منذ ثلاثة أشهر عدت إلى مهنتي التي أعشق، وفتحت ورشة صغيرة في منزل محترق في حي الخالدية، قمت بتجهيزه بما تيسر، وأقسم أني ملكت الدنيا في محل بدائي، أصبح يدر الربح البسيط من التراب والماء، ولكني أعطي الجهد والدقة بالعمل" لافتاً إلى أنه "سيطور ورشته لتصبح أكبر وتعود أفضل مما كانت قبل الأحداث".

    بين الدمار والبيوت المهدمة، عاد الفاخوري إلى حي الخالدية: "كان يسكنني خوف كبير، تجاوزت كل ذلك، وأكبر مثال حيث أعمل بين جدران محترقة، ولكن بدأت أنتج خطوة بخطوة".

    يصف أبو خالد علاقته بالفخار بالحب الأبدي ويقول: "عملت في عدة مهن في معامل حديد وبلاط ولم أحبها، ولكن عندما عدت إلى مصلحتي، وعندما فتحت ورشتي الخاصة، كأني رأيت أطفالي وأبي وأمي، وعدت للعمل بأدوات بدائية وحالياً أشعر بالفرح من قلبي".

    يتغزل أبو خالد بقطعة (إبريق المياه) التي يفضل صناعتها عن غيرها من القطع الفاخرية: "أعشق جماليتها وبشكلها".

    نادر الفاخوري معلم فخار يعود إلى حي الخالدية و ورشته
    © Sputnik . Osama Dayoub
    نادر الفاخوري معلم فخار يعود إلى حي الخالدية و ورشته

    اشتهرب سوريا بكثرة ورشات صناعة الفخاريات قبل الحرب، ومع ذلك فقد كانت الأسواق رائجة آنذاك، إلا ان ثمة فروقا بين إنتاج محافظة وأخرى، وذلك "تبعا للتربة، ففي حلب واللاذقية ودمشق، نوع التربة ناعمة وغضارية، ويصنعون جرات الطبخ وأصص الورد، أما تربة حمص مسامية وتسمح برشح المياه، ولهذا السبب تصبح المياه بادرة في "الخابية"، إلا أن أبو خالد يؤكد: "أن الكل ماهر ويصنع قطعا جميلة".

    وتمر صناعة الفخار بمراحل عدة من جلب التربة الخامة المناسبة ليتم غربلتها، ثم عملية الجبل بالأرجل واليدين حتى تصبح متجانس، يتبعها التصنيع على دولاب الخزاف، لتأتي بعدها مرحلة التجفيف، ثم إدخاله بيت النار بحرارة تتراوح بين 700 إلى 750 درجة مئوية، و ليس لدينا مقياس حرارة ونعرف درجة الحرارة المناسبة من العين المجردة والرائحة، وهنا يعلب دور الخبرة بنوعية التربة المستخدمة بصناعة الفخار، وأخيراً عملية التزين بالألوان.

    ويلفت أبو خالد إلى أن "أصعب مرحلة في صناعة الفخار هي دولاب الخزاف التي تحتاج شخص خبير، فليس من السهل تعلمها معطياً مثال الخط العربي، فالكل يكتب اللغة العربية، أما الخطاط فيخلق والموهبة يملكها، إضافة إلى اكتساب الخبرة عبر الزمن".

    الظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحصار الغربي، تأثر بهما أبو خالد كغيره من السوريين، ومن ذلك نقص المواد البترولية "فالنار في بيت الفرن بحاجة إلى وقود، والغاز في بلدنا قليل وكذلك المازوت، وكنا سابقا نستخدم مادة البيرين من الزيتون، وحالياً غير متوفرة، ولكن بالرغم من كل هذا سوريا بخير وخيرها كثير".

    ويتابع: "حالياً أستخدم أغصان الأشجار وأعواد النخيل في الفرن لإنتاج الفخار، فنحن ننتج من لاشيء، ونفتخر بما نصنع، والكل يجب عليه أن يعمل حتى من لاشي، وإن كان لا يوجد مازوت أو كهرباء" مشيراً أن "دولاب الخزاف صنعه بيديه ليحركه برجليه عوضا عن الكهرباء"

    يختم أبو خالد حديثه " بيتي ليس حجرا فقط، بل ذكريات وفي كل غرفة كانت مناسبة أحن إليها لا تنسى، وعدنا إلى بيوتنا وإلى ذكرياتنا الموجودة مع الحجر الأصم، والتي لا تموت، لنعيش من جديد، والأمور إلى تحسن، وانشالله يعود كل سكان الحي إلى منازلهم".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو الجبال على جبل إفرست
    لقطات تثلج القلب... العودة إلى تسلق أعلى قمة في العالم
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية
    كم عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية وما ترتيبها عالميا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك