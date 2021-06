السيسي يجدد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة

وجاءت تصريحات السيسي، خلال اتصال هاتفي مع سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا لتهنئتها بتوليها منصبها، والتي أكد فيها خصوصية العلاقة بين البلدين، وما شهدته من تطور إثر زيارة السيسي إلى دار السلام عام 2017، نقلته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation