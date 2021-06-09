السيسي يجدد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 9 يونيو/حزيران، تأكيده على ضرورة التوصل، لاتفاق ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وجاءت تصريحات السيسي، خلال اتصال هاتفي مع سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا لتهنئتها بتوليها منصبها، والتي أكد فيها خصوصية العلاقة بين البلدين، وما شهدته من تطور إثر زيارة السيسي إلى دار السلام عام 2017، نقلته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation وزيرا الخارجية والري المصريان يزوران الخرطوم لبحث تطورات ملف سد النهضة

وتطرقت المكالمة الهاتفية إلى تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل السد.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أنه خلال المكالمة تم التوافق علي دعم مسار المفاوضات، من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف الثلاثة، والحفاظ على الأمن المائي لدولتي المصب.

يشار إلى أن خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان من جهة، وبين إثيوبيا من جهة أخرى، لم ينته بعد، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.

وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.