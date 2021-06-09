أنقرة: لا بد من إخلاء مخيم مخمور العراقي من المسلحين الأكراد

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، على ضرورة إخلاء مخيم مخمور بشمال العراق من المسلحين الأكراد.

جاء هذا في تصريحات لجاويش أوغلو خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي.آر.تي" الحكومية، بحسب "رويترز".

وقال وزير الخارجية التركي إن مسؤولية تطهير المنطقة من المسلحين تقع على عاتق الحكومة العراقية، إلا أن أنقرة سوف تفعل ذلك بمفردها في حال لزم الأمر.

وأوضح جاووش أوغلو أن بلاده تجري مباحثات مع المسؤولين في العراق حول هذه القضية.

وتأتي تصريحات الوزير التركي بعد أن تسببت ضربات جوية تركية للمخيم في مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في مطلع الأسبوع.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مخيم مخمور يعد "حاضنة" للمسلحين ويجب التعامل معه.

ويقع المخيم على مسافة 180 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود التركية ويؤوي آلافا من اللاجئين الأتراك منذ أكثر من 20 عاما.

وذكر أردوغان يوم الأحد أن الضربات على المخيم أسفرت عن مقتل مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني.

وأنشئ مخيم مخمور في تسعينيات القرن الماضي عندما فر آلاف الأكراد من تركيا بعد تصاعد حدة النزاع بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.

ويخوض حزب العمال الكردستاني نزاعاً دموياً ضد الدولة التركية منذ عام 1984 في صراع أسفر عن مقتل نحو 40 ألفاً من الطرفين.