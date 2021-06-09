قائد فيلق القدس الإيراني في العراق... مصادر تكشف هدف الزيارة

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى العراق، وقيامه بعدة لقاءات.

وأشار موقع "بغداد اليوم" عن مصادر وصفها بـ"الخاصة"، إلى وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني، إلى العاصمة العراقية بغداد.

ونوه المصدر إلى أن "قآاني سيعقد اجتماعات موسعة مع أطراف حكومية وسياسية ومسلحة لغرض بحث الأوضاع على الساحة العراقية، لا سيما التصعيد الأخير بين الحكومة والفصائل المسلحة".

وبين المصدر أن "قائد فيلق القدس قد أنهى قبل قليل اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وكان العراق قد شهد في نهاية الشهر الماضي أزمة كبيرة بين الحكومة العراقية والفصائل العراقية بعد اعتقال أحد قادة الحشد الشعبي، انتهت بالإفراج عنه.