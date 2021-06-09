مصدر فلسطيني لـ "سبوتنيك" يؤكد تأجيل الحوارات الفلسطينية في القاهرة لأجل غير مسمى

أفاد مصدر فلسطيني من حوارت القاهرة المقررة، أن القيادة المصرية أبلغت الفصائل الفلسطينية بتأجيل الحوارات المقررة السبت المقبل لأجل غير مسمى.

غزة - سبوتنيك. وقال مصدر خاص من القاهرة، لوكالة سبوتنيك "السبب المعلن من الجانب المصري لتأجيل الحوارات هو انشغالات القيادة المصرية، ولكن في الحقيقة هناك خلافات عميقة بين الأطراف المتحاورة".

وأضاف، "حركة فتح تريد اقتصار الحوارات فقط على تشكيل حكومة توافق وطني مقبولة دوليا تتولى مهمة إعادة الإعمار، في حين حماس وبعض القوى الأخرى تصر على أن تكون أولوية الحوار تفعيل وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار المصدر أن حركة حماس رفضت بشكل قاطع عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة وأصرت على حوار وطني شامل لكل الفصائل المدعوة.

وبين، أن القيادة المصرية وجهت دعوة للحوار في القاهرة لبعض القوى الفلسطينية من قطاع غزة من خارج منظمة التحرير الفلسطينية، أربعة قوى، ذكر منها، ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب المجاهدين وغيرها، في حين رفضت حركة فتح بشكل مطلق الجلوس للحوار مع أية قوى خارج الإطار القيادي الذي يضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

وكان المخابرات العامة المصرية قد وجهت دعوة للفصائل الفلسطينية لجلسة حوار في القاهرة السبت المقبل لمدة يومين لمناقشة موضوعات هامة على رأسها، إعادة إعمار قطاع غزة، تشكيل حكومة وحدة وطنية وهيكلة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.