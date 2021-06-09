الصحة الفلسطينية: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن سقوط قتيلين وإصابة ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت متحدث باسم الوزارة في بيان: "شهيدان برصاص الاحتلال في جنين، وإصابة حرجة ( أدخل لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي)".

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، حذرت واشنطن من عواقب تنظيم مسيرة بالقدس الشرقية يقول الفلسطينيون إنها "استفزازية" وقد تعيد إشعال التوترات التي لم تهدأ كلية بالمدينة.

والإثنين الماضي، أبلغت الشرطة الإسرائيلية منظمي "مسيرة الأعلام" عدم الموافقة على تنظيمها في موعدها الذي كان مقررا الخميسز

وقال "الكابينت" الإسرائيلي في بيان أصدره نهاية اجتماعه أمس، إنه تقرر تنظيم المسيرة الثلاثاء المقبل "في مسار يتم الاتفاق عليه بين الشرطة ومنظمي المسيرة"، من المستوطنين.

وكان من المقرر أن تمر المسيرة التي ينظمها المستوطنون في الحي الإسلامي بالقدس مرورا بباب العامود أحد أبواب البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق (المبكى وفق التسمية الإسرائيلية).