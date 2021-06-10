شيخة قطرية ترد على تغريدة صحفي إسرائيلي حول سفارة بلاده في الدوحة

علقت الشيخة القطرية، مريم آل الثاني، على تغريدة الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، بعد تغريدة زعم فيها وجود سفارة إسرائيلية في قطر بالعاصمة الدوحة.

وكان الصحفي الإسرائيلي قد نشر تغريدة جاء فيها "السفارة الإسرائيلية السرية في قطر تقع في كورنيش الدوحة قرب الشيراتون وبيت السفير في منطقة بوهامور قريبًا سوف تصبح علنية، قطر حليفتنا الوثقى وتخدم كل مصالحنا في الخليج ومشاريعنا الصهيونية في كل المنطقة."

السفارة الإسرائيلية السرية في قطر تقع في كورنيش الدوحة قرب الشيراتون وبيت السفير في منطقة بوهامور قريبًا سوف تصبح علنية قطر حليفتنا الوثقى وتخدم كل مصالحنا في الخليج ومشاريعنا الصهيونية في كل المنطقة. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 8, 2021

لترد الشيخة بنشر تغريدة علقت عليها قائلة "جميل إنك تناقض وتفند نفسك بنفسك".