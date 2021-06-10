مكة المكرمة تستضيف مؤتمر "إعلان السلام في أفغانستان"

تشهد مدينة مكة المكرمة إقامة المؤتمر الإسلامي "إعلان السلام في أفغانستان"، حيث يقام المؤتمر برعاية رابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المؤتمر يجمع كبار المسؤولين والعلماء من جمهوريتي أفغانستان وباكستان الإسلاميتين، بهدف تحقيق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، برعاية سعودية.

ومن المنتظر أن تبدأ أعمال المؤتمر من جوار الحرم المكي، على أن يشارك في جلسته الافتتاحية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، ووزير الشؤون الإسلامية في جمهورية باكستان الإسلامية الشيخ، نور الحق قادري، ووزير الحج والأوقاف والإرشاد الأفغاني الشيخ محمد قاسم حليمي، وكبار العلماء من البلدين.

يشار إلى أن المؤتمر الإسلامي "إعلان السلام في أفغانستان" يتضمن خمس جلسات، يتحدث فيها مجموعة من كبار العلماء في خمسة محاور، تناقش السلام والسماحة والاعتدال والمصالحة في الإسلام، إضافة إلى منهج الإسلام في صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على حياته، وسيتم في نهاية المؤتمر تلاوة البيان الختامي، وإعلان السلام في أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال فريق التفاوض الحكومي الأفغاني، أمس الأربعاء، إنه اتفق خلال اجتماع مع حركة طالبان على تسريع عملية التفاوض المتعثرة بين الجانبين، والتي انطلقت التحضيرات لها أوائل العام الماضي.

من جانبه قال متحدث المكتب السياسي لطالبان، نعيم وردك، في تغريدة على تويتر، إن "الاجتماع "ناقش" تسريع عملية المفاوضات الأفغانية ومناقشة موضوعات الأجندة والتفاهم حولها".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة العنف والمواجهات الدامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان" المتشددة، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.