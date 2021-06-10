بومبيو: صفقة "إف-35" كانت شرطا لإتمام التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن لصفقة بيع طائرات "F-35" الأمريكية للإمارات أهمية كبيرة في توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

وأجرت "صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية" حوارا مع بومبيو، أكد من خلاله أن صفقة بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات كان لها أهمية كبيرة في توقيع اتفاق السلام بين أبو ظبي وتل أبيب، بل كانت شرطا أساسيا إبرام هذا الاتفاق.

وشددت الصحيفة على أنه رغم نفي مسؤولين أمريكيين كثيرين العلاقة بين تلك الصفقة التسليحية لأبو ظبي وبين التطبيع، فإن بومبيو هو أول مسؤول رسمي أمريكي كبير يؤكد، وبشكل علني، أهمية تلك الصفقة كشرط لإتمام الاتفاق بين الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن مايك بومبيو كان له دور مركزي في توقيع اتفاق السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل، حيث دارت مباحثات مكثفة خلف الكواليس كان هو بطلها، الذي توج هذا المجهود بتلك الاتفاقية "اتفاقية إبراهام".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي السابق أن قادة دولة الإمارات احتاجوا قبل توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل إلى وسائل ترغيب، بهدف تعريفهم بأن الجانب الأمريكي يقدر السلام وأهميته خياره الاستراتيجي، فضلا عن القول بأن للإمارات قدرة على أن تكون شريكة في المفهوم الأمني في المنطقة.

ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب.