توجيه من أمير قطر بشأن روسيا في منتدى سان بطرسبورغ

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، توجيهات بشأن روسيا، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وأفاد سفير قطر في روسيا، بأن أمير قطر "أعطى توجيهات سامية خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي برفع مستوى الشراكة التجارية بين بلاده وروسيا الاتحادية، وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، يقول إن سمو الأمير، أعطى توجيهات سامية خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي برفع مستوى الشراكة التجارية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية، وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 10, 2021

​وأكد السفير القطري لدى روسيا، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، أمس الأربعاء، أن روسيا تعتبر شريك استراتيجي ومهم بالنسبة لدولة قطر وأن هناك تعاون شامل بين الدولتين في العديد من المجالات بما في ذلك في المجال العسكري التقني.

وقال أحمد بن ناصر في حوار خاص مع وكالة " سبوتنيك "، عن نتائج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي ، بأنه "تم التوقيع خلال هذا المنتدى على أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مؤسسات حكومية وقطاع خاص من دولة قطر مع المؤسسات والشركات المشابهة. ونطمح في البلدين إلى رفع مستوى التبادل التجاري إلى مستوى أعلى مقارنة بما هو موجود نظرا لأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة وخبرات غنية وفرص متنوعة للتعاون".

وأشار السفير القطري إلى أن "حجم الاستثمارات القطرية في السوق الروسية بلغ حوالي 13.5 مليار دولار وهي أكبر الدول المستثمرة في روسيا، وتتركز في قطاع الطاقة وفي البناء والتجارة ومجالات أخرى".

وأضاف آل ثاني: "هناك توجهات لدى البلدين لتوسيع الشراكة الاقتصادية وسيعلن عن بعضها بعد المنتدى. عندنا حجم استثمارات كبير بين قطر وروسيا، ولكن بعد هذا المنتدى وتواجد دولة قطر كضيف شرف، سيعطي دافع لتكثيف التبادل التجاري والاستثمارات".

وتشهد العلاقات الروسية القطرية تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، تبدي من خلالها الدوحة اهتمامًا بتعزيز استثماراتها الخارجية في روسيا، التي ترى فيها كثيرا من الفوائد الاقتصادية وما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.